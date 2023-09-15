Lavaştan peynirli gözleme: Dışardan alan vazgeçti! 'Bugün ne pişirsem' diyenlere tok tutan ve 5 dakika yeterli!
Sadece 5 dakikanızı ayırarak hiç yorulmadan nefes gözlemler yapmak istemisiniz Malzemeler
Lavaştan Peynirli Gözleme Tarifi İçin Malzemeler
1 paket lavaş ekmeği
1 büyük kase dolusu beyaz peynir
1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım demet maydanoz
Tereyağ (Eritilmiş)
Lavaştan Peynirli Gözleme Tarifi Nasıl Yapılır?
İlk olarak tereyağını küçük bir tavada eritilir.
Geniş bir kasede beyaz peynir çatalın arka tarafı ile ezilir.
Rendelenmiş kaşar peyniri ve ince kıyılmış maydanozları ekleyip karıştırın.
Lavaşları tereyağ ile yağlayıp, yarısına peynirli maydanozu karışımı koyup kapatıyoruz.
Tavada orta ateşte arkalı önlü kızartıp servis tabağına alınır. Afiyet olsun
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