  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı

Altınları bağışlayan Ziya Doğan: - "Altınlar 14 bin 215 lira yaptı, hepsini de vakfa bağışladım. Dolayısıyla bu sorumluluktan kurtuldum"

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:29:56 -
Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir kişi, geçen yıl lavanta bahçesinde bulduğu altınların sahibine ulaşamayınca, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağış yaptı.

Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde yaşayan 71 yaşındaki Ziya Doğan, gazetecilere, 17 Ağustos 2019'da kendisine ait lavanta bahçesinde, içinde altın yüzük ve bileziklerin olduğu bir kutu bulduğunu belirtti.

Kutunun sahibine ulaşmak için çeşitli girişimlerde bulunduğunu anlatan Doğan, ilçeye gelen tur şirketleri ile iletişime geçtiğini, emniyete başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını ifade etti.

Kutu içerisinde Devlet Demir Yolları tarafından verilen 22 ayar bir madalya da bulunduğunu aktaran Doğan, "Devlet Demir Yolları'na da ulaştım ancak madalyanın çok eski olduğunu söylediler. Sahibine ulaşamadık." dedi.

- "Emaneti bugüne kadar sahip çıktım"

Emaneti bugüne kadar muhafaza ettiğini vurgulayan Doğan, bir kuyumcuya gidip, altınları paraya çevirdiğini ve 14 bin 215 lirayı da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın hesabına yatırdığını kaydetti.

Bu durumun kendisini sorumluluk altında bıraktığını belirten Doğan, "Altınlar 14 bin 215 lira yaptı, hepsini de vakfa bağışladım. Dolayısıyla bu sorumluluktan kurtuldum. Sahibi çıksaydı daha mutlu olacaktım. Bugüne kadar çıkmadı, daha da fazla bende durmasının bir anlamı yoktu. Silahlı Kuvvetlerimize teslim etmenin onuru içerisindeyim." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı