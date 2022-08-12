Lavabo ve gider kokularını anında yok eden karışım! Limon, beyaz sirke...

Evimizde banyo bölümü ile sürekli ilgilenmemiz gerekir. Evinize bir misafir geldiğinde kötü kokan bir banyonun sizi utandırmasını istemezsiniz. Bu sebeple temizliğine dikkat etmelisiniz ve birkaç küçük dokunuşla banyonuzun mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. Peki, banyolarımızın güzel kokması için ne yapabiliriz? İşte size birkaç öneri…

DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Banyolarınızın güzel kokmasını bir şekilde sağlasanız bile bunun kalıcı olmasını istiyorsanız banyonuzun temizliğine önem vermeniz gerekir. Duşlar, çöp, klozet, lavabodaki kirler banyonuzun kokusunu kirletir. Günlük yapacağınız temizlik haricinde ayda bir iki kere derinlemesine temizlik yaparsanız bu yeterli olur. Bu sebeple klozet, lavabo ve küveti güzelce ovarak bakterileri uzaklaştırdığınıza emin olun.

KARBONAT SADECE MUTFAKTA İŞE YARAMIYOR

Temizlik yaparken doğal malzemelerden yardım almak gibisi yok. Karbonat bu malzemelerden biri! Temizlik konusunda oldukça becerikli ve kötü kokuları önlemekte de üstüne yok. Klozete yarım bardak kadar karbonatı dökün. Sifonu çektiğinizde kötü kokuların azaldığını fark edersiniz. Karbonat hem tesisatınıza zarar vermez, hem de çok iyi bir şekilde kötü kokuları engeller. Ayrıca banyonuzda rutubet alan bir yer varsa, oraya yakın bir kap içersinde karbonat koyabilirsiniz. Karbonat kötü kokuyu çeker ve içinde hapseder.

Karbonat-limon suyu karışımı

1 su bardağı kadar ısınmış limon suyunun içine 1 su bardağı kabartma tozu ekleyin ve iyice karıştırın. Köpük haline gelince lavabodan aşağı dökün ve 10 dakika bu şekilde bekletin. Ardından ılık su ile lavaboyu temizleyin. Bu karışım biriken yağları temizleyecektir.

LİMON KOKUSU ETRAFA YAYILSIN

Aynı karbonatta olduğu gibi bir bardak limonun suyunu da klozetine dökerek kullanabilirsiniz. Limon asidik yapısı ile bakterileri ortadan kaldırır ve etrafa güzel koku yayar. Bir kapta limon suyu banyoya bırakırsanız da etrafa güzel bir limon kokusu yayılır, kötü kokuların önüne geçer.

BEYAZ SİRKEYE GÜVENİN

Beyaz sirke son zamanlarda vazgeçmesi zor bir temizlik malzemesi haline geldi. Hem doğal, hem de kesin çözüm. Yarım bardak beyaz sirkeyi klozetin içine dökebilirsiniz. Ayrıca lavabo, küvet ve zemin temizliğinde de gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Sirke sıktığınız yüzeylerin üzerini nemli bir bez ile silmeniz yeterli olur. Sirkenin dezenfektan özelliği vardır. Bu sebeple banyo temizliğini sirke ile yapmak çok mantıklı. Bakterileri yok eder ve doğal bir koku giderici görevi görür.

KOKULU MUMLAR KOYUN

Mumun yaydığı ısı ve duman banyonuzdaki kokuları giderir. Dikkatli bir şekilde banyonuzda zaman zaman mum yakarsanız banyonuzun mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz.

BANYONUZU HAVALANDIRMAYI İHMAL ETMEYİN

Ne yaparsanız yapın banyonuz havasız ve nemli ise güzel kokmasını sağlayamazsınız. Bu sebeple özellikle duş aldıktan sonra banyonuzun dışarıdan hava almasını sağlayın. Banyonuzu havalandırmak çok büyük fark yaratır.