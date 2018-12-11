Lavabo türlerine göre temizlik metotları

LAVABO TEMİZLİĞİ İÇİN HAZIRLIK YAPIN

Lavabonuz ister çelikten olsun, ister porselen, emaye veya mermerden olsun tüm temizlik işlemleri için önden hazırlık yapmalısınız. Bu sağlıklı bir işlem için ilk adım olacaktır. Tabi kimyasal kullanacaksanız lavabonun yapısına uygun olan doğru ürünleri tercih etmeniz gerektiğini unutmayın. Çelikte faydalı olan ürün mermere zarar verebilir. Temizlik için öncelikle lavaboda ve etrafında yer alan tüm bulaşıklarınızı yıkayın. Kalan yemek artıklarınızı oradan temizleyin. Mutlaka yanınızda bir çift ev eldiveni olsun. Metan süngerler ve bunlarla birlikte fırçalar da bulunsun. Sadece lavaboyu değil mutfağın içerisini de temizlik için hazırlamalısınız.

KARARAN LAVABO TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Lavabo temizliğine başlamadan önce bu yapının hangi malzemeden olduğunu öğrenmelisiniz. Paslanmaz çelik, emaye, porselen ve kompozit malzemeden yapılmasına göre farklı temizlik teknikleri uygulanacaktır. Bu malzemelerin hepsi için uygulanacak işlemleri maddeler halinde sizler ile paylaşmaya çalışacağız.

PASLANMAZ ÇELİK LAVABO TEMİZLİĞİ

Günümüzde mutfak lavaboları için en çok tercih edilen malzemelerden birisidir. Bu tür bir yapının dayanıklılık ömrü uzun olduğu kadar temizlenmesi de kolaydır. Uzun süre kullanımında mutlaka kararmaların olacağı bu tür yapılarda temizlik için öncelikle Soda, Sirke, Kabartma Tozu ve ağartıcı kullanılmalıdır. Özellikle klor destekli olan ağartıcı tüm lekelerin ve kararmaların ortadan kalkması için yardımcı olmaktadır. Tabi bu işlemi yaparken yanında sirke kullanmak gerekecektir. İşlemin ardından 20 dakika kadar beklemelisiniz. Eğer bu işlem yeteri temizliği sağlamadıysa kabartma tozunu sünger ile birlikte kullanabilirsiniz. Süngerin kalın tarafı ile zahmetli bir temizlik olsa da daha etkilidir ve istediğiniz parlaklığa daha kolay ulaşabilirsiniz.

EMAYE LAVABO TEMİZLİĞİ

Temizliği en zor olan lavabolardan birisidir. Aşındırıcı sünger ve deterjan kullanımı bu türlere zarar verebilmektedir. O nedenle temizlikte aşındırıcı etkisi olmayan malzemeleri kullanmayı tercih etmelisiniz. Bu tür malzemeleri temizlemek için en basit yöntem bulaşık suyu ve çamaşır sabununu bir kabın içinde karıştırarak hafif bir sünger yardımı ile lavaboya sürmek olacaktır. Hareketlerinizi dairesel olarak yapmalısınız, işleminizin ardından temiz bir su ile temizlemelisiniz.

PORSELEN LAVABO TEMİZLİĞİ

Piyasa da ki en iyi lavabo malzemelerinden birisidir. Çok güzel olması ile birlikte birçok malzemeye de dayanıklıdır. Bunun temizliği için evlerinizde bulunan soda ve sirke ile bir karışım hazırlamalısınız. Bir sünger yardımı ile tüm yüzeye bu karışımı özenli bir şekilde uygulayın. Kararma olan noktaya bir miktar dökmeniz daha etkili olacaktır. Bu reaksiyon sayesinde temizlenecektir. Son olarak suyla durulayarak istediğiniz parlaklığa kavuşabilirsiniz.

KOMPOZİT LAVABO TEMİZLİĞİ

Uzun süre garanti verilmesi ve farklı renklerde üretilmeleri nedeniyle kompozit malzeme ile hazırlanan lavaboların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunun temizliği için kesinlikle asit, alkali ve aseton kullanılmamalıdır. Domestos bu tür lavaboların temizliği için yeterli ürün olacaktır. O nedenle ılık su yardımı ile bu malzemeyi lavabonuzda uygulayabilirsiniz. Ya da evlerinizde bulunan kloru da bu tür lavabolarda kullanabilirsiniz. Uyguladıktan sonra 15 dakika beklemeli e ılık bir su ile durulamalısınız.