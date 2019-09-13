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Lavabo kokusu giderici doğal çözüm!

Lavabodan gelen kötü kokular çok can sıkıcı ve mide bulandırıcı olabiliyorlar. Birçok soruna bağlı olarak gelişen bu durumu ortadan kaldırmak aslında çok basit. Peki ama lavabo kokusu nasıl giderilir? Lavabo kokusu giderici doğal çözümler nelerdir? İşte detaylar...

13 Eylül 2019 Cuma 17:55
Lavabo kokusu giderici doğal çözüm!

Lavabodan gelen kötü kokular çok can sıkıcı ve mide bulandırıcı olabiliyorlar. Birçok soruna bağlı olarak gelişen bu durumu ortadan kaldırmak aslında çok basit. Peki ama lavabo kokusu nasıl giderilir? Lavabo kokusu giderici doğal çözümler nelerdir? İşte detaylar...

Döktüğümüz yiyecekler, içeride donan atık yağlar, tesisat problemleri gibi birçok nedenden dolayı mutfak lavabosundan kötü bir koku gelebilir. Aynı şekilde; bir hava değişimi, foseptik çukuru sorunsalı ya da borularınızdaki problemler yüzünden de lavabonuzdan koku gelebilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak, evdeki birkaç malzemeyi kullanarak mümkün. 

Pratik ve kısa sürede çözüme kavuşmak için;

-1 ölçü karbonat ve 1,5 ölçü sirkeyi lavabonuza dökebilirsiniz.

-1 su bardağı tuz ve 2 litre suyu kaynatıp, 3 damla limon yağı, 3 damla nane yağı ekleyerek lavabonuza dökerek temizlik sağlayabilirsiniz.

-1 limon ve 2 yemek kaşığı kadar karbonatı karıştırıp lavabodan gelen kokuların dinmesini sağlayabilirsiniz.

-1 çay bardağı kaynatılmış türk kahvesini lavabonuzdan dökerek kokuyu giderebilirsiniz. 

-Eğer koku lavabo öğütücüsünden geliyorsa; bir kalıp buzu lavaboya dökerek lavabo öğütücünüzü çalıştırabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:55
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