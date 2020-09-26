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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-26 00:30:52 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 390 artarak 14 bin 766'ya, vaka sayısı da 13 bin 467 artışla 678 bin 266'ya yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 536 bin 589 oldu.

- Şili'de ölü sayısı 12 bin 527'ye yükseldi

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 artışla 12 bin 527'ye, vaka sayısı 2 bin 222 artarak 453 bin 868'e çıktı.

- Bolivya'da ölü sayısı 7 bin 765'e çıktı

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 765'e, vaka sayısı da 628 artışla 132 bin 618'e ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 92 bin 101 olarak açıklandı.

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