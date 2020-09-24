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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-24 01:18:43 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 470 artarak 13 bin 952'ye, vaka sayısı da 12 bin 27 artışla 652 bin 174'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 517 bin 228 oldu.

- Şili'de ölü sayısı 12 bin 345'e yükseldi

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 artışla 12 bin 345'e, vaka sayısı 1380 artarak 449 bin 903'e çıktı.

- Bolivya'da ölü sayısı 7 bin 693'e çıktı

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 693'e, vaka sayısı da 467 artışla 131 bin 453'e ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 90 bin 853 olarak açıklandı.

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