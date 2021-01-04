Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

BOGOTA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 293, Meksika'da 362, Arjantin'de 107, Kolombiya'da 200, Peru'da 57, Şili'de 43 ve Panama'da 37 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 293 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 196 bin 18'e, 17 bin 341 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 733 bin 746'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 471 bin 422 vaka ve 46 bin 845 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 813 bin 8'e ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 362 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 211 yeni vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 127 bin 213'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 448 bin 755'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 98 bin 431'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 107 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 43 bin 482'ye, 5 bin 884 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 640 bin 718'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 452 bin 960 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 200 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 43 bin 965'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 412 vakanın tespit edildiği ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 675 bin 820'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 542 bin 353'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 57 kişi yaşamını yitirdi ve 1341 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 19 bin 475'e, virüse bağlı can kaybı 37 bin 830'a, iyileşenlerin sayısı 958 bin 682'ye yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı 16 bin 767’ye çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 289 artışla 618 bin 191'e, iyileşenlerin sayısı 584 bin 457'ye ulaştı.

- Panama

Panama basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 artarak 4 bin 140'a, vaka sayısı da 1972 artışla 253 bin 736'ya ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 201 bin 816 kişi de iyileşti.