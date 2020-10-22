Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS AIRES (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.



Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 566, Arjantin'de 423, Meksika'da 522 ve Kolombiya'da 192 kişi yaşamını yitirdi.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 566 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 155 bin 403'e, 24 bin 818 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 298 bin 772'ye yükseldi.



Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 73 bin 261 vaka ve 38 bin 371 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.



ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 756 bin 489 olarak kaydedildi.



- Arjantin



Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 423 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 27 bin 519'a, 18 bin 326 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 37 bin 325'e çıktı.

Bu rakam, "salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı" oldu.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 840 bin 520 olarak açıklandı.



Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 6'ıncı ülke" konumunda bulunuyor.



Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatılmıştı.



- Meksika



Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 522 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 845 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.



Ülkede ölü sayısı 87 bin 415'e, toplam vaka sayısı 867 bin 559'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 632 bin 37 olarak bildirildi.



Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10’uncu ülke" konumunda bulunuyor.



- Kolombiya



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 192 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 29 bin 464'e çıktı.



Son 24 saatte 7 bin 561 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 981 bin 700'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 884 bin 895 olarak duyuruldu.



Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 7’nci ülke" konumunda bulunuyor.