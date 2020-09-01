Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.



Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 273 artarak 8 bin 730'a, vaka sayısı da 9 bin 309 artışla 417 bin 735'e yükseldi.



Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artışla 11 bin 321'e, vaka sayısı 1419 artışla 413 bin 145'e çıktı.



Ülkede, salgından iyileşenlerin sayısı da 385 bin 790 olarak kayda geçti.

- Bolivya'da ölü sayısı 5 bini aştı

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybı sayısı 5 bin 27'ye, vaka sayısı da 630 artışla 116 bin 598'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 60 bin 408 olarak kaydedildi.