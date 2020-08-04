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Dünya

Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 19 bin 811'e, Panama'da 1497'ye, Guatemala'da 2 bin 13'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 04:41:00 -
Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 197 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 19 bin 811'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 250 artışla 433 bin 100'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 298 bin 91 oldu.

Panama'da ise son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 artarak 1497'ye, vaka sayısı ise 1003 artarak 68 bin 456'ya yükseldi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken ölenlerin sayısı 2 bin 13'e, vaka sayısı 236 artarak 51 bin 542'ye ulaştı.

 

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