Latif Şimşek'ten milyonları heyecanlandıracak asgari ücret tahmini: Erdoğan o rakama çıkarabilir

Gazeteci Latif Şimşek, Tv100'deki köşesinde 'Asgari ücret 9 bin 900 olur mu?' sorusuna cevap aradı.

İşte Latif Şimşek'in yazısında yer alan o bölümler:

Eğer 2022 Temmuz'undaki gibi ara zam formülü düşünülmezse, enflasyon düşme trendine girse bile asgari ücret, 2023’te periyodik olarak her geçen ay alım gücünü yine kaybedecek.

9 bin 900 liraya “imkânsız” diyenler ve uygulanamaz bulanlar yine de kötümser olmasın.

İşin iyi yanı; alım gücünün dibe vurduğu dönemde, hem iktidar hem de iş dünyası kabul edilemeyecek bir asgari ücret peşinde değil.

Olması gerekeni değil de olabilecek miktarı, uzlaşılabilecek olanı konuşalım.

Peki nedir tarafların uzlaşabileceği miktar?

Şu an en olası asgari ücret 8 bin 500 lira olarak görünüyor. Bunu ezbere söylemiyorum. Kimi çalışma-ekonomi bürokratları ve iş adamları ile yaptığım sohbetlerden çıkardığım sonuç: 8 bin 500 net.

Benim daha iyimser senaryom ise şu; komisyondan çıkacak rakam ne olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanı bir miktar düzeltme için devreye girecek. Yani; komisyondan 8 bin 500 olarak çıkar. Cumhurbaşkanı bu miktarı 9 bin liraya yükseltir ve kimse de itiraz etmez.

Devlet işverenin asgari ücret üzerindeki yükünü biraz daha hafifletir. Tazminat ödemeleri için uygun faizli kredi vermek gibi bir takım adımlar da atarsa, işveren kanadından büyük bir itiraz gelmez.

Hadi hayırlısı.