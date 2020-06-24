Latif Şimşek sosyal medya hesabından paylaştı: Ekrem İmamoğlu mahsur kaldı

Göreve geldiğinden bu yana tartışmalı kararlara imza atan ve afet dönemlerinde genelde İstanbul'da bulunmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta meydana gelen su baskını sonrası “Yağmuru durduramayız biliyorsunuz. Ama biz bu sorunu çözeceğiz" çıkışında bulundu.

Gazeteci Latif Şimşek, CHP'li başkanı alaya alarak, "Covid nedeniyle Bodrum’da oteller kapalı olduğundan, sayın İmamoğlu bu sel baskınında İstanbul’da mahsur kalmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

Şimşek açıklamasının devamında şunları söyledi:

Anlamayanlar için açıklama: İstanbul'u sel basması, Elazığ'da deprem olması ve altyapı İmamoğlu'nun suçu değil. Şehrini sel basınca tatile gidersen, deprem olduğunda kayak yaparsan, sorumluluk anlayışını ve vicdanını sorgularım. "Ben 16 milyonun başganıyım" diye ego yapamazsın.