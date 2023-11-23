Latif Şimşek Akit TV'de ve Akit Gazetesi'nde sizlerle buluşacak

Usta gazeteci Latif Şimşek, Akit Ankara Temsilcisi oldu. Aynı zamanda Şimşek, Akit TV’de sunacağı Dinamit programıyla gündemin nabzını tutacak. Bunun yanı sıra tecrübeli gazetecinin yazıları, Salı ve Cuma günleri Akit Gazetesi’nde yayınlanacak.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Latif Şimşek’e hayırlı olsun mesajları verildi.

Karahasanoğlu, “Latif Şimşek kardeşimize, meslektaşımıza hol geldiniz diyelim. Diğer kanallarda severek, beğenerek izlediğimiz bir gazeteci meslektaşımız. Dinamit programıyla Akit TV’de izleyicilerle buluşacak, ayrıca gazetemizde Salı ve Cuma günleri yazıları yayınlanmış olacak. İlk yazısı da yarın Cuma günü itibarıyla çıkmış olacak. Hoş geldiniz diyorum, inşallah izleyicilerimize daha da Akit TV noktasında faydalı olmuş olacağız. Gazete açısından da haftada iki gün olarak hem Ankara’nın hem Türkiye’nin nabzını okurlarına iletmiş olacak inşallah.” ifadelerini kullandı.

Murat Alan ise, “Biz de kendisini tebrik ediyoruz, Allah utandırmasın diyoruz” diye konuştu.