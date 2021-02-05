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Biyografi Latif Cem Baran kimdir, nerelidir?
Biyografi

Latif Cem Baran kimdir, nerelidir?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki terör örgütleri ile LGBT’li sapkınların gerçekleştirdiği ikinci gezi ihanetini sahiplenmesini eleştirmişti. Avukat Latif Cem Baran, vekilliğini yürüttüğü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile temel değerlerinin uyuşmadığını söyleyerek Gül’ün avukatlığından istifa ettiğini açıkladı. Peki Latif Cem Baran kimdir, nerelidir? Latif Cem Baran kaç yaşında? Latif Cem Baran kimin avukatlığını yaptı?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 18:17:00 - 2021-02-05 18:20:36
Latif Cem Baran kimdir, nerelidir?

Latif Cem Baran, 20 Aralık 1974 yılında Konya Meram'da doğdu. Eğitimine sırasıyla İhsan Özkaşıkcı İlköğretim Okulu, Gündoğdu Lisesi ve Gazi Lisesinde devam etti. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Yüksek Lisansını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi "İnsan Kaynakları ve Yönetimi" alanında tezli olarak yaptı. Hukuk bürosu sahibi olan Latif Cem Baran, 2002 yılında avukatlığa başladı. Kendi hukuk bürosunda "Aile hukuku ve Miras Hukuku" branşlarında mesleğine devam etmekte.

Latif Cem Baran, 22 yıllık siyasi yaşamı 1991 yılında Selçuklu Gençlik Kollarında başladı, daha sonra Refah Partisi Selçuklu İlçesi Gençlik Kolları Başkanı (1994-1995), İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı (1995), Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı (1996-1998), Fazilet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı(1998-1999), Meram İlçe Başkan Yardımcısı, Yenilikçiler Hareketi dahilinde Meram İlçe Yönetim Kurulu Üyüesi ve Meram İlçe Başkan Yardımcısı, AK Partinin Emniyet Müdürülüğüne kuruluş dilekçesini veren AK Parti Kurucu Üyesi, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında ve Konya İl Teşkilatında Seçim Hukuku alanında eğitim faaliyetlerinde aktif rol aldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Latif Cem Baran, çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde köşe yazarlığı yapmıştır ve Birlikte Türkiye Hareketi adlı sivil toplum kuruluşunun genel başkanıdır.

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