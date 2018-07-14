0553 313 94 23

Lateks alerjisi nedir?

Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, ''Lateks alerjisi, kauçuk ağacının özünden elde edilen ürünlere karşı gelişen bir tür aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bu, hayatı tehdit eden reaksiyona bile yol açabilir." dedi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:41
Lateks alerjisi nedir?

Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, kauçuk ağacı özü olan lateksi içeren ürünlere karşı alerjinin arttığını söyledi.

Otomobil lastiği, balon, tıbbi eldiven ve stetoskop gibi birçok ürünün lateksten yapıldığını belirten Prof. Dr. Kalyoncu, alerjik olanların lateksle teması kesmesi gerektiğini ifade etti:

'Lateks alerjisi, kauçuk ağacının özünden elde edilen ürünlere karşı gelişen bir tür aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bu, hayatı tehdit eden reaksiyona bile yol açabilir. Lateks ürünlerine temas yoğunluğu nedeniyle sağlık personelinde alerji daha sık görülür. Hastaneye sürekli gelmesi gereken ve sık müdahale edilen bazı hasta gruplarında da lateks alerjisine fazla rastlanır. Bu alerjiden kesin olarak korunmak mümkün değildir. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan tüm eşyaların lateks dışı maddelerden yapılması bugünün şartlarında da imkansızdır. Fakat alerjik olanların lateksle teması kesmesi gerekiyor. Bu; sağlık dışı meslek ve yaşam için kolay, bir doktor ya da hemşire için çok zordur. Çünkü tıbbi ürünlerin çoğunluğu lateks içeriyor.''

Prof. Dr. Kalyoncu, her hastanede lateks dışı ürün bulmanın zor olması nedeniyle ameliyat olacak alerjik kişilere kendilerine özel çanta hazırlamalarının önerildiğini de belirtti.

Kalyoncu, ''Lateksli bir hasta ameliyat olacaksa doktoru ve hemşirenin lateks içermeyen eldiven giymesi gerekli. O yüzden her ihtimale karşı çantada en az 10 çift eldiven bulundurmak gerekiyor. ABD'de bile her yıl birkaç kişi hayatını bu nedenle kaybediyor'' diye konuştu.

MUZ, KİVİ, KESTANEYE DİKKAT!

Lateks alerjisi olan kişilerin yüzde 20'sinde muz, kivi, kestane ve avokado gibi meyveleri yerken ağız içlerinde alerjik belirtiler olabildiğini ifade eden Kalyoncu, bu tür meyvelerden uzak durulması gerektiğini belirtti.  

Kalyoncu, lateks alerjisinin astımı ve egzamayı tetikleyebileceğini de vurguladı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:41
  1. lateks alerjisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adnan Oktar'ın ses kaydı ortaya çıktı! Kızları ağına böyle düşürüyordu
    1. Adnan Oktar'ın ses kaydı ortaya çıktı!..
    2. Buz kütlesinin yaklaştığı köy tahliye..
    3. Rusya zor durumda! Seri üretime..
    4. Acı haber geldi! Beyza yaşamını yitirdi
    5. Şoke eden açıklamalar! 'PKK terörü..
    6. Mustafa Destici: Sistemin değişmesiyle..
    7. Karpuzun bozulmaması için...
    8. Oktar'ın 'kedicikleri' ile ilgili yeni..
    9. Lateks alerjisi nedir?
    10. Oda kokusunu evde kendiniz yapın
    11. Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi..
    12. İbrahim Kalın'dan flaş açıklama
    13. Su alan akaryakıt tankerinden yardım..
    14. Borda büyük gelişme! Bu özelliği yeni..
    15. Köpeği bıçakladı, kameralara yakalandı!
    16. Havuç suyunun faydaları nelerdir?
    17. FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık! 'Alo..
    18. Beyaz ayakkabılar temizlenirken...
    19. Bakan Soylu, kabine toplantısı biter..
    20. Sürüden ayrılan ineği arıyordu, birden..
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!