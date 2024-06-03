  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Lastikleri patlayan hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi
Yaşam

Lastikleri patlayan hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi

Yeniakit Publisher
2024-06-03 03:25:00 -
Lastikleri patlayan hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, seyir halindeyken lastikleri patlayan hafriyat kamyonunun refüje çarpması sonucu dorsesi devrildi. Dorsedeki mıcırlar yola savrulurken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ç.Ö., idaresindeki 35 AJR 87 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonunun seyir halindeyken 2 tekeri patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun refüje çarpması sonucu dorsesi devrildi. Dorsede yüklü olan mıcırlar yola savrulurken, çevredeki sürücüler tarafından kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan sürücü Ç.Ö., İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, devrilen dorse vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, ekiplerce de mıcırlar yoldan toplandı. Trafik bir süreliğine tıkanırken, sürücüler başka bir güzergaha yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23