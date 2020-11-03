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Yerel Lastik ısındı, araç alev topuna döndü
Yerel

Lastik ısındı, araç alev topuna döndü

Bursa'da seyir halindeki aracın lastikleri bir anda yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:14:00 -
Lastik ısındı, araç alev topuna döndü

Olay, İzmir-Bursa otoyolunun İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil otoyol üzerinde seyir halindeyken lastikleri bir anda alev aldı. Araç sürücüsü hemen otomobilini yolun sağına çekerek durdurdu ve içerisinden indi.

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangını söndürdü. Olayda sürücü yara almadan kurtuldu.

İtfaiye erleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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