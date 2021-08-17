  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Lastik bottaki 17 sığınmacı yakalandı
İspanya’da yılın en büyük yangını!
Tunus'ta cezaevindeki vekilden tepki: Kararı tanımıyorum
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yaşam Lastik bottaki 17 sığınmacı yakalandı
Yaşam

Lastik bottaki 17 sığınmacı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bottaki 17 sığınmacıyı yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 00:01:00 -
Lastik bottaki 17 sığınmacı yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 17 sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

17 sığınmacı karaya çıkarıldı

Ekipler, lastik bottaki 17 sığınmacıyı bota alarak karaya çıkardı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay