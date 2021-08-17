Lastik bottaki 17 sığınmacı yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bottaki 17 sığınmacıyı yakaladı.
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 17 sığınmacı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
17 sığınmacı karaya çıkarıldı
Ekipler, lastik bottaki 17 sığınmacıyı bota alarak karaya çıkardı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.