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Yerel Lastik botta kurtarılmayı beklediler! Sahil güvenlik faciayı önledi
Yerel

Lastik botta kurtarılmayı beklediler! Sahil güvenlik faciayı önledi

Yeniakit Publisher
2024-05-30 21:30:00 -
Lastik botta kurtarılmayı beklediler! Sahil güvenlik faciayı önledi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince motorları arızalanan lastik bot içerisindeki 11 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4319’ tarafından lastik bot içerisindeki 11 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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