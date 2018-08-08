Lastik botta 45 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 45 göçmeni yakaladı.08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:43
Sahil Güvenlik unsurları, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında lastik bot içerisindeki bir grubun yardım istediği yönündeki ihbar üzerine bölgeye ulaştı.
Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu 45 düzensiz göçmeni limana getirdi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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