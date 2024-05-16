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Yaşam Lastik botta 14'ü çocuk 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Yaşam

Lastik botta 14'ü çocuk 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 22:49:00 -
Lastik botta 14'ü çocuk 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında ilçesi Sahil Güvenlik ekiplerince 14’ü çocuk, toplam 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından lastik bot içerisindeki 14’ü çocuk, toplam 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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