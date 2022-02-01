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Yaşam Lastik botları arıza yapan 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yaşam

Lastik botları arıza yapan 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Kurtarılan göçmenlerin yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçları karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 22:48:00 -
Lastik botları arıza yapan 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen bir Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Göçmenlerin ihtiyaçları giderildi

Kurtarılan göçmenler Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Burada yiyecek, içecek, giyim eşyası ve tıbbi malzeme yardımlarında bulunuldu.

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