  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Bölgede petrol emaresi var' diyerek müjdeyi duyurdu! 'Birkaç ay içinde kazacağız'

MEB'den yeni gelişme: Görevde yükselme atama sonuçları açıklandı! Tercihte bulunan herkesi ilgilendiriyor

Arnavutluk'ta protesto! Rota tam olarak Tiran belediye binası: Ateşe verildi! Bir istifa çağrısı daha

Son dakika! IMF'den flaş Türkiye açıklaması

Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'na saygısızlık yapılmıştı! Diyarbakır ve Mardin belediyelerine müfettiş görevlendirildi

DSÖ'den Türkiye damgası: Türkiye'ye övgü! Emine Erdoğan: Milli ve vicdani bir görev! İşte masadaki konular

Merkez Bankası açıkladı! Emekli maaşları değişti: İşte yeni en düşük emekli maaşı

Çin Hava Kuvvetleri’ne ait gizemli keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüntülendi! Ülke basını yazdı

ABD'den Baykar açıklaması! Olan biten karşısında tam anlamıyla şaşkınlar

Sıradaki kıyak Denizli’den! CHP’de akraba torpili salgını!
Yaşam Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar!
Yaşam

Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 22:47:00 - 2024-04-19 23:00:55
Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 8’i çocuk 29 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-907’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içindeki 8’i çocuk toplam 29 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Akdeniz'de aynı günde iki göçmen faciası
Akdeniz'de aynı günde iki göçmen faciası

Dünya

Akdeniz'de aynı günde iki göçmen faciası


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Yaşam

İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

Balıkesir açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı

Lastik botta ölümle burun buruna gelen göçmenler kurtarıldı
Lastik botta ölümle burun buruna gelen göçmenler kurtarıldı

Yerel

Lastik botta ölümle burun buruna gelen göçmenler kurtarıldı

Fas'ta 131 düzensiz göçmen kurtarıldı
Fas'ta 131 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dünya

Fas'ta 131 düzensiz göçmen kurtarıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23