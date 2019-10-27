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Yerel

Lastik bot durduruldu, 12 kişi yakalandı

İzmir açıklarında durdurulan lastik botta 12 düzensiz göçmen yakalandı.

2019-10-27 15:43:00 -
Lastik bot durduruldu, 12 kişi yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Bademli açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu lastik botu durdurdu.

Müdürlüğe gönderildiler

Ekipler, bottaki 8'i Suriye ve 4'ü Filistin uyruklu 12 düzensiz göçmeni karaya çıkarttı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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