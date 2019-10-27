Lastik bot durduruldu, 12 kişi yakalandı
İzmir açıklarında durdurulan lastik botta 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Bademli açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu lastik botu durdurdu.
Müdürlüğe gönderildiler
Ekipler, bottaki 8'i Suriye ve 4'ü Filistin uyruklu 12 düzensiz göçmeni karaya çıkarttı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.