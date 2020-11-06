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Aktüel Lastiğini patlatıp sürücüsünü oyaladıkları otomobilden 55 bin lira çaldılar
Aktüel

Lastiğini patlatıp sürücüsünü oyaladıkları otomobilden 55 bin lira çaldılar

Mersin'deki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 19:45:53 -
Lastiğini patlatıp sürücüsünü oyaladıkları otomobilden 55 bin lira çaldılar

MERSİN (AA) - Mersin'de, lastiğini patlatarak sürücüsünü oyaladıkları araçtan 55 bin lira çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 23 Ekim'de Erdemli ilçesindeki bir bankadan para çeken M.T, park halindeki aracının yanına gittiğinde lastiklerin patlak olduğunu gördü.

M.T, lastiği tamir ettikten sonra aracına bindiğinde torpidoya koyduğu 55 bin lirasının çalındığını fark etti.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, M.T'yi bankaya girerken izleyen 2 kişinin otomobilin lastiklerini patlattığını, sürücü araçla uğraşırken de diğer kapıdan parayı çaldıklarını tespit etti.

Polis, güvenlik kameralarındaki incelemesinde zanlıların H.Ç. (34) ve A.G. (40) olduğunu belirledi.

Olaydan sonra kaçan zanlıların, dün telefon dolandırıcılarına yönelik Denizli ve Bolu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı tespit edildi.

H.Ç. ve A.G. hakkında hırsızlık suçundan da soruşturma başlatıldı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.T ile yanındaki bir kişinin otomobilin lastiklerini tamir ederken, aracın arkasından dolanan şüphelilerin parayı çaldığı görülüyor.


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