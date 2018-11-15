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Lastiği patlayan TIR'a arkadan gelen TIR çarptı

Zonguldak'ta lastiği patlayan İsa Soykan idaresindeki TIR'a, aynı istikamette giden Abdulkadir Yüksel yönetimindeki başka bir TIR çarptı.

15 Kasım 2018 Perşembe 17:06
Lastiği patlayan TIR'a arkadan gelen TIR çarptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Akçakoca ilçesi arasındaki karayolunda meydana gelen kazada lastiği patlayan TIR'a aynı istikamette giden başka bir TIR çarptı. 

Kaza, Akçakoca-Alaplı kara yolunun Akçakoca Çayağzı Köyü mevkiinde meydana geldi. 14 AAH 439 plakalı İsa Soykan idaresindeki TIR ile Ereğli istikametine seyir halindeyken lastiği patladı.

Lastiği patlayan TIR'ın şoforü aracını sağ şeride çekmeye çalıştı. Bu sırada aynı istikamete seyreden Abdulkadir Yüksel; idaresindeki 34 NT 7818 plakalı tırla seyir halindeyken yolun sağına yanaşmaya çalışan TIR'a arkadan çarptı.

Olası bir facia önlendi

Kazada her iki aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu. Arkadan gelen TIR'n kasasının boş olması olası bir faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan kazayı anlatan TIR şoförü İsa Soykan, "Çekici lastiğim patladığı için yavaşladım ve kendimi sağ tarafa atmaya çalıştım. Yolu kapatmamak için. O sırada arkamdan gelen tır bana vurdu" diye konuştu.

Kaza yerine sevk edilen Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Zonguldak Karayolları ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 17:06
  1. Abdulkadir Yüksel
  2. Zonguldak
  3. Akçakoca
  4. Alaplı
  5. Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı

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