Lastiği patlayan araç kaza yaptı: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu Akıncılar ilçe girişinde meydana geldi. M.Ö. (42) yönetimindeki 06 YIB 61 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu ilk önce yol kenarında bulunan demir bariyerlere ardından plakası öğrenilemeyen bir tırın kasasına çarparak durdu.

Çarpışmanın etkisiyle kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan R.Ö. (30), E.B (24), G.B. (26) ve R.Ö. (30) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akıncılar ile Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili incele başlatıldı.