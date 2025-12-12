Lassa ateşi hastalığında can kayıpları artıyor!

Nijerya’da, Lassa ateşi salgınında can kayıpları 185'ee ulaşırken, sağlık ekiplerinin yoğun çabasına rağmen vakaların yayılması endişelere yol açıyor.

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 185'e yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 21 eyalete bağlı 102 bölgede yayılmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede 1 Ocak'tan bu yana 1012 Lassa ateşi vakası görüldüğü, hastalığa neden olan Lassa virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 185'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, en çok etkilenen yaş grubunun 21 ila 30 olduğu ve erkeklerin hastalığa kadınlara göre daha fazla yakalandığı ifade edildi.

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.