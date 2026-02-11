Peki listede Türkiye var mı? Dünyanın en zeki 30 şehri açıklandı

Bilim dünyası tarafından hazırlanan ve 2025 yılı verilerini temel alan "Dünyanın En Zeki Şehirleri" araştırmasının sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Şehirlerin sadece bireysel IQ ortalamalarını değil; dijital altyapı gücü, kriz yönetim becerileri ve entelektüel sermaye gibi çok boyutlu kriterleri kapsayan rapor, küresel ölçekte bilişsel başarının yeni haritasını çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre, yüksek teknoloji entegrasyonu ile yaşam kalitesini optimize eden metropoller listenin ilk sıralarını domine etti. İsviçre'nin Zürih kenti listenin zirvesinde yer alırken, onu teknoloji devi Singapur ve Güney Kore’nin başkenti Seul takip etti. Bu şehirlerin özellikle kentsel sorunlara inovatif çözümler üretme kapasiteleri, "akıllı şehir" kriterlerinde tam not almalarını sağladı.