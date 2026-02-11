Peki listede Türkiye var mı? Dünyanın en zeki 30 şehri açıklandı

  • İSTANBUL
Bilim insanlarının dijitalleşme ve kriz yönetimini baz alarak hazırladığı dünyanın en zeki şehirler listesi açıklandı. Türkiye’den üç şehrin dünya sıralamasında ilk 30’a girdi.

Bilim dünyası tarafından hazırlanan ve 2025 yılı verilerini temel alan "Dünyanın En Zeki Şehirleri" araştırmasının sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Şehirlerin sadece bireysel IQ ortalamalarını değil; dijital altyapı gücü, kriz yönetim becerileri ve entelektüel sermaye gibi çok boyutlu kriterleri kapsayan rapor, küresel ölçekte bilişsel başarının yeni haritasını çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre, yüksek teknoloji entegrasyonu ile yaşam kalitesini optimize eden metropoller listenin ilk sıralarını domine etti. İsviçre'nin Zürih kenti listenin zirvesinde yer alırken, onu teknoloji devi Singapur ve Güney Kore’nin başkenti Seul takip etti. Bu şehirlerin özellikle kentsel sorunlara inovatif çözümler üretme kapasiteleri, "akıllı şehir" kriterlerinde tam not almalarını sağladı.

2025 raporunun en dikkat çekenlerden biri Türkiye’den üç şehrin dünya sıralamasında ilk 30’a girmesi oldu. Bilişsel başarı ve öğrenci odaklı kentsel yapılarıyla öne çıkan şehirlerimizin sıralamadaki yerleri şu şekilde: Eskişehir (15. Sıra): Listeye 15. sıradan dahil olan Eskişehir; yoğun öğrenci popülasyonu, kültürel dinamizmi ve başarılı kentsel dönüşüm projeleriyle birçok global başkenti geride bıraktı.

Ankara (19. Sıra): Türkiye'nin başkenti Ankara, akademik birikimi ve kriz anlarında sergilediği pratik çözüm üretme kabiliyetiyle listenin 19. basamağında yer aldı.

İstanbul (24. Sıra): Jeopolitik ve kültürel kavşak noktası olan İstanbul, dijitalleşme hızı ve dinamik yapısıyla dünyanın en zeki 24. şehri olarak ön plana çıktı. İŞTE DÜNYANIN EN ZEKİ 30 ŞEHRİ:

1- Zürih, İsviçre 2- Singapur 3- Seul, Güney Kore 4- Oslo, Norveç 5- Canberra, Avustralya

6- Cenevre, İsviçre 7- Londra, İngiltere 8- Kopenhag, Danimarka 9- Abu Dabi, BAE 10- Helsinki, Finlandiya

11- Taipei, Tayvan 12- Amsterdam, Hollanda 13- Münih, Almanya 14- New York, ABD 15- Eskişehir, Türkiye

16- Stockholm, İsviçre 17- Hong Kong 18- Berlin, Almanya 19- Ankara, Türkiye 20- Tokyo, Japonya

21- Tel Aviv, İsrail 22- Paris, Fransa 23- Toronto, Kanada 24- İstanbul, Türkiye 25- Boston, ABD

26- Barselona, İspanya 27- Sidney, Avustralya 28- Şanghay, Çin 29- Viyana, Avusturya 30- Dubai, BAE

