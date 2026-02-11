  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Devlet Bahçeli’yi kahreden gelişme: Maalesef kül oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Devlet Bahçeli’yi kahreden gelişme: Maalesef kül oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün üzücü bir haber aldı.

#1
Foto - Devlet Bahçeli’yi kahreden gelişme: Maalesef kül oldu

Osmaniye'de Devlet Bahçeli’nin de eğitim gördüğü kentin sembol okullarından 115 yıllık Yediocak İlkokulu, çıkan yangında zarar gördü.

#2
Foto - Devlet Bahçeli’yi kahreden gelişme: Maalesef kül oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve tadilat ile restorasyon çalışmalarına başlanan 115 yıllık Yediocak İlkokulu’nda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Devlet Bahçeli’yi kahreden gelişme: Maalesef kül oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de eğitim gördüğü Osmaniye’nin en eski ve sembol okullarından Yediocak İlkokulu’ndan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Devlet Bahçeli’yi kahreden gelişme: Maalesef kül oldu

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Henüz eğitimin verilmediği okulda yangın nedeniyle pencere bölümleri ile ahşap tavan kısmında büyük çapta hasar oluştu.

#5
Foto - Devlet Bahçeli’yi kahreden gelişme: Maalesef kül oldu

Kısa bir süre sonra eğitim öğretime açılması planlanan okuldaki yangın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#6
Foto - Devlet Bahçeli’yi kahreden gelişme: Maalesef kül oldu

