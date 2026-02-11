  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Peki esas suçlu kim? Sergen Yalçın'lı Beşiktaş 20 maçın 11'inde kayıp yaşadı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Peki esas suçlu kim? Sergen Yalçın'lı Beşiktaş 20 maçın 11'inde kayıp yaşadı

Beşiktaş'ın başına ikinci kez gelen Sergen Yalçın'ın gidişatı hiç iyi görünmüyor.

#1
Foto - Peki esas suçlu kim? Sergen Yalçın'lı Beşiktaş 20 maçın 11'inde kayıp yaşadı

Büyük ümitlerle Beşiktaş'ın başına getirilen Sergen Yalçın'ın şu ana kadar sergilediği performans fena halde kafaları karıştırıyor. Çıkılan maçların yarısından fazlasında kayıplar görüldü.

#2
Foto - Peki esas suçlu kim? Sergen Yalçın'lı Beşiktaş 20 maçın 11'inde kayıp yaşadı

Beşiktaş Yönetimi, 30 Ağustos 2025 tarihinde takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmişti. 53 yaşındaki çalıştırıcıyla 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavele yapıldı. Camianın Yalçın'dan beklentileri çok büyüktü. Ancak şu ana kadar alınan sonuçlar, kafaları fena halde karıştırmış durumda...

#3
Foto - Peki esas suçlu kim? Sergen Yalçın'lı Beşiktaş 20 maçın 11'inde kayıp yaşadı

PUAN ORTALAMASI 1.70 Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın şu ana kadarki Süper Lig istatistikleri şöyle: Maç: 20 Galibiyet: 9 Beraberlik: 7 Mağlubiyet: 4

#4
Foto - Peki esas suçlu kim? Sergen Yalçın'lı Beşiktaş 20 maçın 11'inde kayıp yaşadı

Yani mücadelelerin yarısından fazlasında puan kayıpları görüldü. Tecrübeli hocanın puan ortalaması ise 1.70... Bu rakam kesinlikle yeterli değil.

#5
Foto - Peki esas suçlu kim? Sergen Yalçın'lı Beşiktaş 20 maçın 11'inde kayıp yaşadı

Sergen Yalçın, takımın toparlanabilmesi için birkaç transfer dönemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti. 2026 yazındaki hamleler merakla bekleniyor. Eğer işler yine yolunda gitmezse durum değişebilir. Çünkü hocanın kontratı da önümüzdeki sezonun ardından bitecek...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
