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Lassa 30 bin çiftçiye ulaştı

Lassa, ‘Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak’ projesi ile 5 yılda 30 bine yakın çiftçiye ulaşarak, tarımın en sağlam destekçisi olduğunu kanıtladı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
Lassa 30 bin çiftçiye ulaştı

Lassa ekipleri bu dönemde 680 köyü gezerek tarım araçlarında emniyet ve verimliliği sağladı ve çiftçilere iyi tarım uygulamaları hakkında danışmanlık sundu. Bu yıl Bursa’dan İzmir’e, Konya’dan Diyarbakır’a Türkiye’nin tarım alanlarını karış karış gezen Lassa, sürdürülebilir tarıma yönelik düzenlediği seminer serisi ve yarışmalar ile de çiftçilerin yanında yer aldı.

43 yıldır gerek ürün ve hizmet inovasyonları gerek kurumsal sorumluluk çalışmalarıyla çiftçinin ve tarımın gelişimi için çalıştıklarını ifade eden Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “Hedefimiz çiftçilerimizle birlikte en verimli, sürdürülebilir ve emniyetli tarım uygulamalarını ve araç kullanımını ülkemizde yaygınlaştırmak. Bu sayede Anadolu topraklarında tarımın nesiller boyunca devamına destek olmak” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
  1. Konya
  2. İzmir
  3. Diyarbakır
  4. Bursa
  5. Lassa
  6. çiftçi
  7. destek
  8. Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel

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