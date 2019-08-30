0553 313 94 23

Lapseki’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 97’inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:07
Lapseki’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 97’inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.


Hükumet Konağı Atatürk büstüne kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı makamlarını temsilen çelenk sunumu yapıldı. Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin önderliğinde sürdürülen programda bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine yönelik yapılan konuşmaların ardından tören mangası tarafından saygı atışı gerçekleştirildi.


Daha sonra Kaymakam Şahin, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Salonunda tebrikleri kabul etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kavgalı iki engelliyi Vali Atik barıştırdı
    1. Kavgalı iki engelliyi Vali Atik..
    2. Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe..
    3. Araç yazılımı uygulamalarına talep..
    4. Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    5. TOKİ Trabzon’da konut yapacak mı?
    6. Prof. Dr. Çomaklı “30 Ağustos Zafer..
    7. Didim’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    8. "Kırkpınar'ın rövanşı Elmalı olacak"
    9. İhracatçılar "Ana Plan"dan memnun
    10. Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantıda..
    11. Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    12. Albay Kınay’dan Vali Yazıcı’ya veda..
    13. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın 30..
    14. Selman'dan Erdoğan'a tebrik mesajı!
    15. Yalova’da Zafer Bayramı coşkuyla..
    16. DeFacto erkeklere özel sonbahar..
    17. Devrek’te meydana gelen zincirleme..
    18. Ayvalık’ta Mehmet Akif’in..
    19. U dönüşü yapmak isteyen traktör kazaya..
    20. KYK yurt ilk kayıt ücreti son ödeme..
    21. Türk askerinin Suriye'den çekilme..
    22. 30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan..
    23. Turgay Erdem: “30 Ağustos herkesin..
    24. Kaspersky'den tatilcilere "veri..
    25. Polisten kaçan hırsızlık zanlısı..
    26. Anıtkabir'e ziyaretçi akını
    27. Aşılama ekibi mahallelerde
    28. Samsunspor'da Süper Lig özlemi
    29. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Kürt..
    30. Baro Başkanı Han’dan 30 Ağustos mesajı
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması