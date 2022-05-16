Lapseki şeftalisi tescillendi! Şeftali nerede, nasıl yetiştirilir? Bayramiç beyazı faydaları

Bayramiç beyazı nedir, faydaları nelerdir?

Türkiye'de sadece çanakkale'nin bayramiç ilçesi ve çevresinde yetiştirilen, yöreye özgü beyaz tüysüz şeftalinin tescillenmiş adıdır. Bayramiç Beyazı'nın içindeki özellikler çok önemlidir. Mesela tatlandırıcı olarak liflerde daha iyi olur. C vitamini vardır. Ayrıca gözlerde kataraktlara faydası vardır.

Bayramiç Beyazı neye iyi gelir?

Bayramiç Beyazı'nın tüm Türkiye'ye nam saldığını belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, “Bayramiç Beyazı, cilt güzelliğine iyi gelir. Kolon kanserinde bu keşfedilmiştir, tedavi süresinde önleyici bir üründür.

Bayramiç beyazı tadı neye benzer?

Tuysuz seftali familyasindan.oldukça güzel yerken ferahlık veren cok sekerli değil şeftali gibi ama tuysuz şeftali tadındadir. Bayramiç Beyazı, dünyada Alplerden sonra en yüksek oksijen seviyesine sahip olduğu belirtilen Kaz Dağlarında yetişen, Bayramiç ilçesinde yetişen endemik meyveler arasında yer alıyor.

Lapseki şeftalisi, Patent ve Marka Kurumu tarafından Çanakkale’nin 10’uncu coğrafi işaretli ürünü olarak tescil edildi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını ve kalitesini garanti altına alırken, üreticilerimiz için ise pazarlama ve markalaşma anlamında büyük bir önem taşıyor. Çanakkale'miz tarım alanındaki ürünleri ile geniş yelpazeye sahip, ülkemizin nadide şehirlerinden biri.

Ürettiğimiz ürünlerin markalaşması demek, Çanakkaleli üreticilerimizin, çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin kalitesinin garanti altına alınması demek. Lapseki Şeftalisi, coğrafi işaret tescili alarak, bundan sonra kendi adıyla bir marka olarak raflarda yerini alacak. Çanakkale'miz markalarıyla büyümeye devam edecek. Coğrafi işaret tescilli ürün anlamında şehrimiz önemli bir aşama kaydetti. Tüm ilçelerimizdeki ilgilileri ve kurumlarımızı coğrafi işaret tescilli ürünlerimizi arttırmaya davet ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Lapseki'mize, Çanakkale’mize, ülkemize ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu ise kentin tarıma dayalı ekonomisine katma değer yaratacak bir ürünün daha coğrafi işaret almasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.Kentte 'Çanakkale el halısı', 'Ezine peyniri', 'Bayramiç beyazı', 'Bayramiç elması', 'Bozcaada çavuş üzümü', 'Geyikli zeytinyağı', 'Yenice kırmızı biberi', 'Bayramiç Tahin Helvası', 'Bayramiç eytinyağı' ‘Lapseki şeftalisi’ olmak üzere 10 coğrafi işaretli ürün bulunuyor.Ayrıca, 'Çanakkale domatesi', 'Lapseki nektarini' ve 'Gökçeada madran kuzusu' için de coğrafi işaret tescil işlemlerine başlandı. DHA

Şeftali nasıl yetiştirilir?

Şeftali killi topraklar hariç tüm toprak türlerinde yetiştirilebilir. Organik madde oranının yüksek olduğu topraklarda hem rekolte hem de kalite artar. Yetiştirilen şeftalinin çeşidine göre yanmış çiftlik gübresi ya da yeşil gübre kullanılabilir.

Bayramiç beyazı nerede yetişir? Şeftali nerde yetiştirilir?

Şeftali, değişik iklim şartlarına uyabilen meyve türlerinden biridir. Ekvatorun güney ve kuzeyinde 24-25 enlem dereceleri arasında yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde sıcak iklim Akdeniz ve Ege Bölgesi, mutedil Marmara Bölgesi ve soğuk iklime sahip Doğu Anadolu Bölgesinde yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Bayramiç beyazı erik mi?

Türkiye'de sadece çanakkale'nin bayramiç ilçesi ve çevresinde yetiştirilen, yöreye özgü beyaz tüysüz şeftalinin tescillenmiş adı. şeftali ile siyah erik melezidir.

Dünyada sadece Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerinde yetişen bir meyve. Erkenci, orta ve geç olmak üzere üç dönemde yetiştirilen ürünün ayırt edici bir özelliği de tamamen çekirdekten yetişmesi. Bayramiç beyazı yerel ve endemik tür olması nedeni ile bölgeki biyoçeşitliliğin önemli bir parçası.

Şeftali ne demek İngilizcesi?

"şeftali" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 5 sonuç peach i. clingstone i. peach tree i.