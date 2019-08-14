Lapseki-Gelibolu Feribot iskelesinde araç yoğunluğu başladı Lapseki-Gelibolu ile Çardak-Gelibolu feribot iskelesinde Kurban Bayramı’nın son gününde araç yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Lapseki-Gelibolu ile Çardak-Gelibolu feribot iskelesinde Kurban Bayramı’nın son gününde araç yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Kurban Bayramı’nın son günü şehirlerine dönmek üzere yola çıkan tatilciler Bursa-Çanakkale karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.’ye bağlı feribotlar zamansız olarak seferlerini sürdürüyor. Lapseki ilçesinde kara yolu güvenliğini sağlamak için Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile zabıtalar koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çardak beldesinde jandarma trafik ekipleri iskeleye inen yolu normal araç trafiğine geçici olarak kapattı. Bayram dönüşü yaşanan araç yoğunluğunun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.