Lapseki Belediye binasını kurşunlayıp belediye başkanı Eyüp Yılmaz’ı aradı

Çanakkale’deki Lapseki Belediyesi binasına 7 el ateş edip belediye başkanı Eyüp Yılmaz'ı arayarak özür dileyen zanlıyı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yakaladı.

Çanakkale Caddesiüzerinde bulunan Lapseki Belediyesinin hizmet binasına kurşun sıkan şüphelinin belediye başkanı Eyüp Yılmaz’ı telefonla arayarak "Başkanım ben yaptım, ne sizinle ne de belediye ile hiç bir derdim yok, sadece çok sarhoştum" dediği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz şüphelinin tanıdık olduğu sarhoş olmasından dolayı böyle bir olayın yaşandığını belirtti.

Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, şunları söyledi;

"Bu akşam saat 20.15 sıralarında Lapseki Belediyesi hizmet binasına 7 el ateş edildiği bir kurşunun isabet etmesi sonucu bir camın kırıldığı tespit edildi. Olayı gerçekleştiren kişi beni aradı, 'Ben yaptım' dedi. Emniyetteki arkadaşlara söyledik, onlar ilgileniyorlar. Söylentilerdeki gibi herhangi bir şey yok, her zaman bizlerin yanında olan bir arkadaşımız herhalde çok sarhoştu. 'Havaya ateş ettim ama cama denk geldi' diyor. Hatta yan tarafında kız arkadaşı oturuyormuş onunla ilgili olduğunu kendisi bana söyledi. Biz de emniyetteki arkadaşlara bildirdik."