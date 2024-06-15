Lansman ayında segmentinin lideri oldu! Peugeot yenilenen aracıyla zirveye oynuyor! Dikkat çeken başarı!

Otomotiv dünyasının sportif sürüşle yüksek teknolojiyi bir arada sunabilen göz alıcı markası PEUGEOT, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle tüketicinin tercihi olmayı sürdürüyor. Markanın binek modellerindeki başarısının yanı sıra iddialı hafif ticari araç grubu da her geçen gün artan satış performansıyla kullanıcıların güvenini kazanmış durumda. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı mayıs ayı satış verilerine göre PEUGEOT Türkiye, Yeni Rifter modeliyle yakaladığı başarıyı bir adım daha ileriye taşıdı.

PEUGEOT Rifter ticari araçta bir marka haline geldi!

Geçtiğimiz yılı hafif ticari araç pazarında gerçekleştirdiği 20 bin 83 adetlik toplam satış rakamıyla tamamlayan PEUGEOT, özellikle Rifter’ın performansıyla yılı 3’üncü sırada tamamlamıştı. 2024 yılına da hızlı bir giriş yapan PEUGEOT, artan performansını yenilenen Rifter’la lansman dönemi olan mayıs ayında zirveye taşıdı. Mayıs ayında yüzde 25 segment payına ulaşan PEUGEOT Rifter, geçtiğimiz ay segmentinin en fazla tercih edilen hafif ticari aracı olarak liderliğe ulaştı. Rifter’in hafif ticari araç pazarında bir marka haline geldiğini söyleyen PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Aracımızın bu yükselen satış grafiği bizi çok mutlu ediyor. Geçtiğimiz yılı kendi segmentinde lider olarak tamamlayan Rifter, geçtiğimiz mayıs ayı itibarıyla lansman ayında tekrar liderliğe ulaşmayı başardı. Mayıs ayında segmentinde satılan her 4 hafif ticari araçtan biri Yeni PEUGEOT Rifter oldu” dedi. 2023 yılını hafif ticari araç pazarından yüzde 7,6 pay alarak tamamladıklarını hatırlatan Gülin Reyhanoğlu, “Bu toplam pazar payımızın da üzerinde bir paya işaret ediyor. Tamamen yenileyerek pazara sunduğumuz ticari araç ürün gamımız, iddialı hedeflerimize ulaşmada en büyük yardımcımız olacak. Bu yıl da hafif ticari araç pazarında geçtiğimiz yıla paralel bir pay hedefliyoruz” diye konuştu.

Bu yılki büyümede Yeni Rifter’ın payı büyük olacak!

Geçtiğimiz yıl toplam pazarda hafif ticari araçların satış oranının yüzde 22 olduğunu hatırlatan Gülin Reyhanoğlu, devam etti: “PEUGEOT Türkiye olarak bizde bu oran yüzde 26 olmuştu. İddialı hafif ticari araçlarımızla bu oranın 2024’te de pazarın üzerinde gerçekleşmesini hedefliyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi PEUGEOT Türkiye olarak çıktığımız yerden inmeyi düşünmüyoruz. Bu yılki hedeflerimizde Rifter çok önemli bir görev üstleniyor. Hafif ticari araç pazarında geçen yıl ulaştığımız pazar payımızı 2024 sonunda da korumayı hedefliyoruz. 11 bin 86 adetlik satışımız ile Rifter modelimiz geçtiğimiz yıl toplam hafif ticari araç satışımızın yarısından fazlasını oluşturdu ve yılı segmentinin lideri olarak tamamladı. Bu yıl da yeni Rifter ile satışlarımızın içerisindeki oranı daha da artırmak istiyoruz.”

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Yeni Rifter gelişmiş sürüş destek sistemleriyle yollarda!

Yeni Rifter Türkiye’de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Yeni Rifter, iş gereği yükleme alanına ihtiyacı olan kullanıcıların farklı bir otomobile ihtiyaç duymadan aileleriyle birlikte kullanımı için uygun, SUV tasarımı ve modüler yapısıyla öne çıkıyor. Yeni Rifter, ön ızgarada yer alan Yeni PEUGEOT logosu ve yeni ön ızgara tasarımıyla birlikte daha dinamik bir ön tasarıma sahip. Ayrıca yeni model, markanın ikonik üç pençeli ışık imzasını da taşıyor. Rifter’ın iddialı tarzı, beğenilen yeni Haki Yeşil ve Turkuaz Mavi renkleriyle daha da ön plana çıkıyor. Geniş çamurluk kemerleri, etkileyici yan korumaları, tavan rayları ve yerden yüksek yapısı, aracın SUV tasarım kodları olduğunu vurguluyor. Rifter, üstün ergonomi ve üstün kalite seviyesine sahip tamamen yeni bir ön konsolla dikkat çekiyor. Yeni konsol, ikonik PEUGEOT i-Cockpit® esas alınarak tasarlandı ve orta konsolun üst kısmında tamamen yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip. İkonik Zenith tavan ve çok sayıda saklama alanıyla daha da işlevsel hale gelen geniş cam alan, kabini daha da aydınlık ve ferah kılıyor. PEUGEOT Rifter yeni teknolojileri ve modüler yapısı sayesinde her türlü ihtiyaca ve beklentiye cevap veriyor. Araç, temel bilgileri en iyi şekilde gösteren ve kişiselleştirilebilen yeni 10 inçlik, tamamen dijital, renkli gösterge paneliyle donatılıyor. Ses sistemini, radyo/multimedya ayarlarını yönetmek üzere yeni, 10 inçlik HD dokunmatik multimedya ekranı devreye giriyor. Araçta kullanılan PEUGEOT i-Cockpit kullanım rahatlığı ile SUV sürüş hissini bir arada sunarken kablosuz Mirror Screen ve 180 derece geri görüş kamerası kullanışlılığı artırıyor. Entegre kumandalara sahip yeni, kompakt, deri kaplı ve ısıtmalı direksiyon simidi, sürüş keyfinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Her zamankinden daha güvenli olan Rifter’da, Yorgunluk Tespit Sistemi, Genişletilmiş Aktif Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi, Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni, Adaptif Cruise Control (Durma Fonksiyonlu), donanıma göre uyarlanan birçok sürüş destek sistemi yer alıyor. 130 HP güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre BlueHDi motorla sunulan yeni Rifter’da 6 ileri manuel ve 8 ileri EAT8 otomatik şanzıman arasında seçim yapılabiliyor. 1 milyon 200 bin TL ile 1 milyon 460 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan Rifter, yenilenen PEUGEOT logusu, yeni 3 pençe ışık imzası ve yeni ön ızgara tasarımıyla daha ilk bakışta farklı olduğunu hissettiriyor.