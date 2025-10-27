Lanetlenmiş Kavim İsrail Bozgunculuk Yaptığı Her Ülkeden Kovulmuş!

Yeniakit Gazetesi'nin 27.10.2025 tarihli nüsnasında yayınlanmıştır

Tarih boyunca insanlığın başına bela olan kavim olarak, “Kur’an-ı Kerim’de” lanetlenmiş olan Siyonist Yahudiler bulundukları her ülkede fırsat bulunca mutlaka siyasi bir huzursuzluk, siyasi bir fesat veya bir kargaşa çıkarıp kendileri lehine o ülkenin huzurunu bozmaya çalışmışlardır. Ve işte maalesef bu sapkın huylarından dolayı da tarih boyunca bu sapkın Siyonist Yahudiler, bulundukları birçok ülkede kovulmuşlardır.

SİYONİST YAHUDİLERİN TARİH BOYUNCA KOVULDUKLARI BAZI ÜLKELER:

1- 1290’de İngiltere’den kovuldular.

2- 1348 ’de Almanya’dan kovuldular.

3- 1614’te Almanya’da ikinci defa kovuldular.

4- 1933’te Almanya’dan üçüncü defa kovuldular.

5- 1421’de Avusturya’da kovuldular.

6- 1670’te Avusturya’da ikinci defa kovuldular.

7- 1240’da Brezilyadan kovuldular.

8- 1630 ve 1933’te Brezilya’dan iki defa kovuldular.

9- 1349’da Macaristan’dan kovuldular.

10- 1492 ve 1593’te İtalya’dan dört defa kovuldular.

11- 1349’da Macaristan’da tekrar kovuldular.

12- 1492’de İspanya’da kovuldular.

13- 1496’da Portekiz’den kovuldular.

14- 1968’de Polonya’da kovuldular.

15- 1535’te Tunus’tan kovuldular.

16- 1945te Rusya’dan kovuldular.

Çünkü Siyonist Yahudiler; bulundukları her ülkede ekonomik olarak biraz olsun kendilerine gelip fırsat bulduklarında; hemen toplumda fesat ve kargaşa çıkarıp o ülkenin idaresini ele geçirmeye çalışan hain ve acımasız bir millettir.

Örneğin Yahudiler bütün dünya’da kovulurken; 1492’de İspanya’dan ve Portekiz’den kovulan Yahudilere, Osmanlı devleti kucak açmış, sahip çıkmış ve Yahudileri, İstanbul, Selanik, İzmir, Edirne, Bosna ve Bulgaristan Sofya gibi ticaretin önemli olduğu şehirlere yerleştirmiştir.

Yazımızın başında söylediğimiz gibi; Yahudiler oldukça acımasızdırlar. Ekonomik olarak biraz olsun kendilerine gelince; Osmanlı devletinin yerleştirdiği şehirlerinde örgütlenerek ve özellikle Yahudi nüfusunun oldukça yoğun olduğu Selanik şehrini merkez seçerek, İttihadı Terakki derneğini kurup hızlı bir şekilde Osmanlı devletini bütün kademelerine sızdılar ve Osmanlı devletini önemli kademelerini ellerine geçirmeyi başardılar maalesef.

Sultan Abdülaziz’i bir şekilde katlettiler ve ondan sonra Selanik’ten gelen Hareket ordusu ile Sultan Abdülhamid’i tahtından indirerek sürgün ettiler.

Yahudiler; İttihat Terakki Cemiyeti vasıtasıyla Enver, Talat ve Cemal Paşayı etkileyip iktidar olma hırsına kaptırdılar ve başarısız bir yönetimle ve nihayet en sonunda Osmanlı’nın yıkılmasını sağladılar.

Yahudiler o kadar acımasızdırlar ki; Allah tarafından İsrail oğullarına gönderilen baba, oğul Peygamberler, Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya’yı öldürüp Şehit etiler ve ayrıca tefsir, siyer ve hadis kitaplarında birçok peygamberi haksız yere öldürdükleri rivayet edilmektedir.

Örneğin Kur’an-ı Kerim’in Al-i İmran Suresinin/ 21. Ayetinde, Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“Şüphesiz Allah’ın ayetlerini inkâr eden, peygamberleri haksız yere öldüren ve kendilerine adaletli davranmayı öğütleyenleri de öldürenler yok mu, onları pek elem verici bir azap ile müjdele. Ve yine Kur’an-ı Kerim’in Mâide Suresi 78. Ayetinde Allahu Tealâ şöyle buyurmaktadır:

İsrâiloğulları’ndan kâfir olanlar hem Dâvûd hem de Meryem oğlu İsa’nın diliyle lânetlendiler. Bunun sebebi, onların Allah’a isyan etmeleri ve haddi aşıp durmalarıydı.

Ve Allahu Tealâ yine, Mâide Suresi 64. Ayetinde şöyle buyuruyor:

“Yahudiler: ‘Allah’ın eli bağlı ve sıkıdır’ dediler. Elleri bağlansın onu söyleyenlerin, lânet olsun onlara! Hiç de öyle değil, aksine Allah’ın iki eli de açıktır, nasıl dilerse o şekilde ihsân ve ikram eder.

Rabbinden sana indirilen âyetler, elbette onların pek çoğunun azgınlığını ve küfrünü daha da artıracaktır. Biz de onların arasına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek düşmanlık, kin ve nefret saldık. Ne zaman savaş için bir fitne ateşi körükledilerse, Allah onu söndürdü. Yine de onlar dünyanın her tarafında sırf bozgunculuk çıkarmak için koşturup dururlar. Allah, bozgunculuk yapanları sevmez.” Maide Suresi: 64. Ayet.

Allah tarafından lanetlenmiş olan kavim Yahudilerin, Katil Amerika’nın desteği ile yıllardır, Allah’a isyan ederek; insanlığa karşı işledikleri suçları, melanetleri, zalimlikleri, vahşetleri ve 77 yıldır Filistin’de ve iki yıldır Gazze’de işledikleri cinayetleri ve soykırımı, yıllardır televizyonlarımızda her gün izliyor ve görüyoruz.

Allah’ın lanetlediği bu sapkın katil (Yahudi siyonist İsrail kavmi,) ekonomik olarak Amerika başta olmak üzere; bazı güçlü batılı devletlerin bütün kilit yönetimlerini ve köşe başlarını ele geçirmiş ve onların gözetiminde yıllardır, İslam dünyasında, 77 yıldır Filistin’de ve iki yıldır Gazze başta olmak üzere, Ortadoğu’da kan dökmeye ve adeta soykırım yapmaya devam ediyor…

Yüce Allah’ın, Hz. Musa Aleyhisselama gönderdiği (ASIL TEVRATI) Tahrif edip; kendilerine göre değiştirdikleri tahrif edilmiş Tevrat’ın gerçek olmayan bazı metinleri ile kendilerini bütün insanların üstünde, üstün bir kavim ve ırk olarak görüp, tarih boyunca milletlerin arasında, fesat, kargaşa, yalan haber ve kendilerinin uydurdukları manipülasyonlarla kendilerini üstün bir kavim olarak kabul edip, Tevrat’tan sonra gelen hiç bir ilahi kitabı asla kabul etmiyorlar ve kendilerini üstün ırk olarak tanımlıyorlar ve kabul ediyorlar.

İşte, 1948’den beri, İsrail’in bütün dünyanın gözlerinin önünde işgal ettiği Filistin’de ve iki yıldır Gazze’de döktüğü Müslüman kanı ve yaptığı soykırım ortadadır...