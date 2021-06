Lan Lesser: Türkiye'nin yardımı olmadan zor

Alman Marshall Fonu'nun (GMF) Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Direktörü Dr. Lan Lesser, 'Türkiye'nin sıra dışı öneme sahip bir Müttefik olduğu NATO'da geniş kabul gören bir husus. Mevcut krizlerin birçoğunun Türkiye'nin yardımı olmadan yönetilmesi zordur' dedi.

Alman Marshall Fonu'nun (GMF) Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Direktörü Dr. Lan Lesser, Türkiye'nin NATO içindeki rolü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ABD bir, Türkiye ise iki numara"

ABD ve Türkiye'nin birbirine benzediğini ifade eden Lesser, "Türkiye bir bakıma ABD gibi her zaman en kolay ortak olmamıştır. ABD ve Türkiye düşündüğümüzden çok daha fazla birbirine benziyor. Kendi istisnailiğimiz ve kendi ölçeğimize ilişkin bir anlayışımız var hatta ordu büyüklüğü bakımından bile. ABD bir numara, Türkiye ise iki numara" dedi.

"Türkiye çok önemli bir müttefik"

Türkiye'nin sıra dışı öneme sahip bir Müttefik olduğu NATO'da geniş kabul gören bir husus olduğuna dikkat çeken Lesser, "Türkiye, NATO için son derece anlamlı ancak yönetilmesi her zaman kolay bir ilişki olduğu anlamına gelmiyor. Ve gördüklerimizin biraz bununla ilgili olduğu kanısındayım. S-400 ve diğerleri de dahil olmak üzere ABD'yi kaygılandıran meselelerin çoğu NATO müttefikleri bakımından da sorun teşkil ediyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'deki durum da NATO'nun çıkarlarını ilgilendiriyor. Bu yüzden her zaman biraz zor olacak. Bununla beraber Türkiye'nin sıra dışı öneme sahip bir müttefik olduğu NATO'da geniş kabul gören bir husus. Siyasi ilişki, yönetilmesi her zaman kolay olmasa da elzemdir." dedi.