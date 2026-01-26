Kar İstanbul'a yeterli gelmedi! İstanbul barajları 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul’da geçtiğimiz hafta yağan kar, barajlara “nefes” aldırdı ancak tehlikeyi ortadan kaldırmaya yetmedi.

İstanbul'da dondurucu soğuklarla birlikte kar yağışı ve zaman zaman da yağmur etkili oldu. Kar yağışının ve yağmurun etkisiyle barajlardaki su seviyesi bir nebze olsa da arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı son iki hafta yükselişe geçti. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 27.14 olurken, bu oran son 10 yılın en düşüğü olarak yer aldı. Öte yandan en dolu baraj yüzde 80.55 ile Elmalı Barajı, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 4.84 ile Kazandere oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde:

"Ömerli yüzde 39.17

Darlık yüzde 45.77

Elmalı yüzde 80.55

Terkos yüzde 16.79

Alibey yüzde 22.02

Büyükçekmece yüzde 18.62

Sazlıdere yüzde 16.29

Istrancalar yüzde 38.3

Kazandere yüzde 4.84

Pabuçdere yüzde 7.55".