Nihat Kahveci resmen çıldırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nihat Kahveci resmen çıldırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini eleştirdi. Kahveci, Tedesco'nun maç genelinde doğru hamleleri yapamadığını, sahanın en iyi oyuncusu Musaba'yı erken çıkardığını ve En-Nesyri'nin oyun yapısına uygun bir maçta sahaya sürülmediğini belirtti. Fenerbahçe'nin ligde yenilgisiz olmasına rağmen çok fazla beraberlik aldığını hatırlatan Kahveci, bu durumun ciddi puan kaybına yol açtığını vurguladı.

Foto - Nihat Kahveci resmen çıldırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini eleştirdi.

Foto - Nihat Kahveci resmen çıldırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi Kontraspor'da değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın oyununu ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararlarını sert sözlerle eleştirdi.

Foto - Nihat Kahveci resmen çıldırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Kahveci, Tedesco'nun maç genelinde doğru hamleleri yapamadığını savunarak, "Tedesco bana göre bugün formsuzdu. Sahanın en iyi oyuncusu Musaba'ydı. Musaba'yı neden çıkardı?" ifadelerini kullandı. Yiğit Efe'nin erken gördüğü sarı kart sonrası oyundan düşmesini eleştiren Kahveci, devre arasında değişiklik beklediğini söyledi. Musaba'nın oyundan çıkmasını anlamadığını vurgulayan Kahveci, "Musaba olmasa ilk yarı kaleye gidemezdin. En çok baskı kuracağın dakikalarda Musaba'yı sahadan alıyorsun" dedi. Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna girmesini de eleştiren Kahveci, performansın beklentilerin altında kaldığını dile getirdi.

Foto - Nihat Kahveci resmen çıldırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü

En-Nesyri'nin oyun yapısına uygun bir maçta sahaya sürülmediğini belirten Kahveci, "Bu kadar orta kestiğin bir maçta En-Nesyri oyuna girmeliydi" ifadelerini kullandı. Duran'ın oyuna girerken beklenti yarattığını ancak etkisiz kaldığını söyleyen Kahveci, istikrar vurgusu yaptı.

Foto - Nihat Kahveci resmen çıldırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Fenerbahçe'nin ligde yenilgisiz olmasına rağmen çok fazla beraberlik aldığını hatırlatan Kahveci, "7 beraberlik 14 puan kaybı demek. Ligi takip etmeyen biri bu takımı lider sanır" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

