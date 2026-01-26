Nihat Kahveci resmen çıldırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü
Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini eleştirdi. Kahveci, Tedesco'nun maç genelinde doğru hamleleri yapamadığını, sahanın en iyi oyuncusu Musaba'yı erken çıkardığını ve En-Nesyri'nin oyun yapısına uygun bir maçta sahaya sürülmediğini belirtti. Fenerbahçe'nin ligde yenilgisiz olmasına rağmen çok fazla beraberlik aldığını hatırlatan Kahveci, bu durumun ciddi puan kaybına yol açtığını vurguladı.