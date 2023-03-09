"Lan bu nedir?" deyip patladı! "Başörtülü kadınlar kendilerini kabul ettirmek için..."

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, muhalefete yaranmaya çalışan sözde muhafazakar kesimi eleştirdi.

Tuna'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Bunların hayran olduğu, hatta "bilge" tesmiye ettiği "taze muhalif" bir arkadaşa "yandaşlık" yaptığı dönemde şöyle demiştim:

"Bu kadar angajman doğru değil; eleştirel mesafeyi koruyun ki 'ortak akıl' zevale uğramasın..."

"Ergenekon'un kasası" diyerek Kuddusi Okkır'lara mahpus damının teneşir yapıldığı dönemdi. Günümüzün taze muhalifi bana şu cevabı vermişti: "Ben Erdoğan'da ve AK Parti'de eleştirecek bir şey bulamıyorum; en ufak bir şey bulsam hemen eleştiririm..."

Sonra mı?

Bu arkadaşı görevinden aldılar, o da gitti "Memleket yandı, bitti, kül oldu" diyenlerin önde gideni oldu.

(.....................)

"Yahu iyi giden hiç mi bir şey yok?" dedim.

"Yok!" dedi, "Olsa söylerdim..."

***

Demem o ki sevgili Kılıçdaroğlu'nun muhafazakâr koltuk değneklerinin laga lugasına bakmayın.

Başbakanından bakanına, milletvekilinden bilmem neyine kadar çoğu getirildiği görevden el çektirildiği için bu hâlde. Geri kalan kısmı da umduğuna (menfaatine) ulaşamadığı için...

Ne acayip bir döneme çattık ya Rabbi.

"Dinciler" yüzünden modern yaşam tarzlarının tehlikede olduğunu söyleyen endişeli modernler ile "Memlekette ahlak kalmadı, maneviyat bitti" yollu şekvacı olan endişeli muhafazakârlar Erdoğan'a karşı el ele vermiş vaziyette.

Şu hâle bakar mısınız:

Sırf başörtülü olduğu için bunların "AKP'li" diye yaftaladığı yurdum insanı, "Başörtülüyüm ama AK Partili değilim!" diyerek kendini bunlara kabul ettirmeye çalışıyor!

Lan bu nedir?

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