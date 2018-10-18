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Lamborghini yolda kaldı! İstanbul trafiği kilitlendi

Değeri milyonlarla ifade edilen Lamborghini yolda kaldı. İstanbul trafiğini kilitleyen olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:34
Lamborghini yolda kaldı! İstanbul trafiği kilitlendi

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Levent semtindeki Büyükdere Caddesi'nde bugün çekilen bir fotoğraf büyük ilgi gördü

Yolda kalan milyonluk bir Lamborghini'yi iten işçilerin görüntülerini Radyo Trafik Koordinatörü Murat Kazanasmaz Twitter hesabından paylaştı.

HERKES TELEFONLARINA SARILDI

İşçiler muhtemelen arıza yapan aracı yol kenarına doğru itmeye çalışırken, çevredekiler telefonlarına sarıldı. Aracın hemen arkasında bulunan başka bir otomobilden çıkan kol, bu ilginç anı ölümsüzleştirdi. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay, onlarca beğeni ve retweet aldı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 15:34
  1. İstanbul
  2. Lamborghini
  3. yolda kalan lüks araç

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