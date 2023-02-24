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İSLAM Lalegül TV'de deprem özel gecesi! Müslümanlar, kardeşleri için bağışta bulunacak
İSLAM

Lalegül TV'de deprem özel gecesi! Müslümanlar, kardeşleri için bağışta bulunacak

Lalegül TV ve Lalegül FM ortak canlı yayınında Deprem Özel programı düzenlenecek. Programda Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilimiz için bağış toplanacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 20:01:00 - 2023-02-24 20:31:47
Lalegül TV'de deprem özel gecesi! Müslümanlar, kardeşleri için bağışta bulunacak

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen on ilimiz için yardımlar sürüyor.

Bu akşam saat 20:30'da da Lalegül TV ve Lalegül FM ortak canlı yayınında Deprem Özel programı düzenlenecek.

Deprem Özel Bağış Gecesi programına, Cübbeli Ahmet Hoca, İhsan Şenocak Hoca, Ali Ulvi Uzunlar Hoca, Mustafa Özşimşekler Hoca, İsmail Hünerlice Hoca, Mehmet Talu Hoca ile Ebubekir Sofuoğlu ve Ahmet Şimşirgil katılacak.

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