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Spor Lale Orta'dan penaltı çıkışı
Spor

Lale Orta'dan penaltı çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 23:54:00 -
Lale Orta'dan penaltı çıkışı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, derbi maçta Fenerbahçe'li Arda Güler'in pozisyonuna verilen penaltı kararına ilişkin sarsıcı bir açıklamada bulundu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, Bein Sports'ta yayımlanan programda tartışmalı pozisyonları yorumladı.

MHK Başkanı Orta, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde verilen ilk penaltı kararıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Burada kesinlikle bir penaltıdan söz edemeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde bu pozisyona penaltı diyeceklerini düşünmüyorum. Sahada verilen yanlış bir karar. VAR tarafından düzeltilmesi gereken netlikte. VAR da yanlış karar vererek müdahale ederek düzeltilmedi. İki verilen peş peşe yanlış kararla, yanlış sonuç çıkmış oldu. Bu pozisyonun maçın sonucunu etkilememiş olması, hakem şansı olarak değerlendirilebilir. İnsani bir hata olarak düşünüyorum. Hakemlerimizin artniyetli olduğunu düşünmüyorum. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış bir hakemimiz. Mayıs ayında 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda görev yapacaktır. Ona da başarılar diliyoruz. Buradan kendisi de ders çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

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