Lale bahçesine turist akını

Bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip lale, kent merkezlerini, tarihi mekanların yanı sıra parkları ve meydanları süslüyor.

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Asya Lale firmasına ait, 110 çeşit lalenin üretildiği bahçeye Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistler ilgi gösteriyor. Ayrıca lalerin oluşturduğu görsel şöleni görmek için de özellikle Japonya, Çin, Endonezya ve Makedonya başta olmak üzere 15 ülkeden binlerce turist geliyor.

Ziyaret etmek için geldikler Mevlana Müzesi'nin ardından lale bahçesini de gezmeden kentten ayrılmayan turistler, anı ölümsüzleştirmek istiyor.

Yurt içi ve dışından gelen yüzlerce fotoğraf tutkununun büyük ilgi gösterdiği, "topraktaki gökkuşağı" olarak nitelendirilen lale bahçesinde fotoğrafçılar, görsel şölende en iyi kareyi yakalayabilmek için de birbirleriyle yarışıyor.

Asya Lale Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yetgin, yaptığı açıklamada, 350 dekarlık alanda ürettikleri lalelerin yurt içi ve dışından birçok turistin ilgisini çektiğini söyledi.

"15 ÜLKEDEN BİNLERCE TURİST BURAYI ZİYARET ETTİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da lale bahçesini ziyaret ettiğini belirten Yetgin, şunları kaydetti:

"Geçen yıllarda Almanya ve Hollanda'dan binlerce ziyaretçiyi ağırlamıştık. Bu yıl da Japonya, Çin, Endonezya ve Makedonya başta olmak üzere 15 ülkeden binlerce turist burayı ziyaret etti. Türkiye'ye turist olarak gelen birçok kişi buraya uğramadan ayrılmıyor. Tur şirketleri gezilecek yerler arasına bizi de ekliyor. Yarın da Çin'den bir heyet yine bahçemizi ziyarete gelecek. Yine birkaç gün önce aynı anda 250 araç buradaydı. Çok yoğun bir ziyaretçi akını var. Bu görsel şölen birkaç hafta sürdüğü için gelen turistler anı ölümsüzleştirmeye çalışıyor."

Yetgin, ürettikleri laleleri ihraç ettiklerine de değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Laleleri ihraç ettiğimiz gibi bir o kadar ülkeden de ziyaretçi akınına uğruyoruz. Yakın zamanda bu lalelerin kırma işlemini gerçekleştirip ihraç edilmeye hazır hale getireceğiz. Mevlana Müzesi'ni ziyaret için gelen her turist buraya uğramadan gitmiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gençler ve fotoğrafçılar her yaştan insan buraya geliyor. Doğayı ve çiçeği seven merak eden herkes buraya uğrar."