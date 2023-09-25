Lalanga, yüzlerce yıllık geçmişi olan lezzet: Kars'ta aranan tarif! Osmanlı Dönemi'nden günümüze...
Osmanlı padişahları tarafından tercih edilen Kars yöresinde sıkça yapılan damak çatlatan bir lezzet: lalanga ! İşte yüzyıllık tarifi...
Eski zamanlarda sadece tatlı olarak yenilen lalanga, Osmanlı Dönemi'nde hem tatlı hem tuzlu bir yemek olarak tüketilmeye başlanmış. Geçmişten günümüze kadar gelen bu tarifi siz de dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. İşte lalanga tarifi
Lalanga, yapması son derece pratik, tadı damağınızda kalacak bir lezzet. Yıllardır eskimeyen bu tat, denediğiniz zaman sizin de favorileriniz arasına girecek. Yalnızca 15 dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz lalanga, softalarınızın yıldızı olmaya aday! Dilerseniz gelin, lezzetiyle hafızanıza kazınacak lalanga tarifinin detaylarına birlikte bir göz atalım.
KARS'IN YÖRESEL LEZZETİ LALANGA TARİFİ
Malzemeler
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
Önce süt ve yumurta
Derin bir kaba 2 adet yumurtayı kırın. Üzerine oda sıcaklığındaki 1 su bardağı sütü dökün. İkisini tel çırpıcı ile iyice çırpın. 1 çay kaşığı tuzu da ekleyerek karışım köpük köpük olana kadar güzelce karıştırın. Karışımın üstüne 1 su bardağı un ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Bütün un dağılıp karışım pürüzsüz bir kıvam alınca karıştırma işlemine son verebilirsiniz.
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Kaşar peyniri olmazsa olmaz
Kaşar peyniri, lalanga denince olmazsa olmaz malzemelerden biri. Hazırlamış olduğunuz yumurta, süt, tuz ve un karışımına rendelenmiş kaşar peynirini ilave edin. Peynir sayesinde lalanganın lezzeti, daha yoğun bir hâl alacak. Eklediğiniz kaşar peyniri hem lalanganın kıvamını değiştirecek hem yemeğe daha hoş bir aroma katacak.
Şimdi kızartma zamanı
Sıra son aşama olan kızartmada. Kullanacağınız tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. Yağ kızardığı zaman hazırlamış olduğunuz karışımdan bir yemek kaşığı alarak hamuru tavaya dökün. Tavanın aldığı kadar hamuru aynı anda kızartabilirsiniz. Bu esnada arkalı önlü pişirmeye dikkat edin. Tüm karışım bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız lalangayı sıcak ya da soğuk olarak dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Bu tarif, özellikle kahvaltı sofralarınızın ve çay saatlerinizin lezzetine lezzet katacak. İsterseniz peynir, reçel veya sürülebilir çikolata gibi gıdalarla birlikte tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!
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