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Laktoz intoleransı nedir? Laktoz intoleransı belirtileri nelerdir?

Süt ve süt ürünleri tükettikleri zaman başta karın ağrısı ve şişkinlik sorunu yaşayan birçok kişi laktoz intoleransı hastası olduklarını belirtir. Peki, ama laktoz intoleransı nedir?

27 Eylül 2019 Cuma 22:14
Laktoz intoleransı nedir? Laktoz intoleransı belirtileri nelerdir?

Süt ve süt ürünleri tükettikleri zaman başta karın ağrısı ve şişkinlik sorunu yaşayan birçok kişi laktoz intoleransı hastası olduklarını belirtir. Peki, ama laktoz intoleransı nedir?

Laktoz intoleransı nedir?

Laktoz glikoz ile galaktozun birleşmesiyle oluşan bir süt şekeri çeşididir. Bağırsaklarda laktozun sindirilmesiyle ilgili bir zorlanma yaşanıyorsa bu da laktoz intoleransına neden olur. Hayati tehlikeye yol açmasa da laktoz intoleransı yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

Laktoz intoleransının sebepleri nelerdir?

Yapılan araştırmalar laktoz intoleransının genellikle genetik özelliklere dayalı olduğunu kanıtlamıştır.

Yaşanan bazı hastalıklar ya da tedavi yöntemleri laktoz intoleransının ortaya çıkmasına neden olur.

Laktoz intoleransı belirtileri nedir?

Gaz

İshal

Karın şişliği

Mide ağrısı

Kusma

Baş ağrısı

Akne

Laktoz intoleransı bulunan kişiler hangi gıdalardan kaçınmalı?

Süt

İçerisinde süt ve süt ürünü bulanan hamur işleri

Süt ve süt ürünlerden hazırlanan çorbalar

Krema

Süt tozu

Margarin

Tereyağı

Peynir

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 22:14
  1. Laktoz intoleransı nedir?
  2. Laktoz intoleransı belirtileri nelerdir?
  3. Laktoz intoleransının sebepleri nelerdir?
  4. Laktoz intoleransı bulunan kişiler hangi gıdalardan kaçınmalı?

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