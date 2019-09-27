Laktoz intoleransı nedir? Laktoz intoleransı belirtileri nelerdir?
Süt ve süt ürünleri tükettikleri zaman başta karın ağrısı ve şişkinlik sorunu yaşayan birçok kişi laktoz intoleransı hastası olduklarını belirtir. Peki, ama laktoz intoleransı nedir?27 Eylül 2019 Cuma 22:14
Süt ve süt ürünleri tükettikleri zaman başta karın ağrısı ve şişkinlik sorunu yaşayan birçok kişi laktoz intoleransı hastası olduklarını belirtir. Peki, ama laktoz intoleransı nedir?
Laktoz intoleransı nedir?
Laktoz glikoz ile galaktozun birleşmesiyle oluşan bir süt şekeri çeşididir. Bağırsaklarda laktozun sindirilmesiyle ilgili bir zorlanma yaşanıyorsa bu da laktoz intoleransına neden olur. Hayati tehlikeye yol açmasa da laktoz intoleransı yaşam kalitesini olumsuz etkiler.
Laktoz intoleransının sebepleri nelerdir?
Yapılan araştırmalar laktoz intoleransının genellikle genetik özelliklere dayalı olduğunu kanıtlamıştır.
Yaşanan bazı hastalıklar ya da tedavi yöntemleri laktoz intoleransının ortaya çıkmasına neden olur.
Laktoz intoleransı belirtileri nedir?
Gaz
İshal
Karın şişliği
Mide ağrısı
Kusma
Baş ağrısı
Akne
Laktoz intoleransı bulunan kişiler hangi gıdalardan kaçınmalı?
Süt
İçerisinde süt ve süt ürünü bulanan hamur işleri
Süt ve süt ürünlerden hazırlanan çorbalar
Krema
Süt tozu
Margarin
Tereyağı
Peynir
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