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Dünya Laiklik elden gitti! Joe Biden, İncil'e el bastı
Dünya

Laiklik elden gitti! Joe Biden, İncil'e el bastı

ABD'nin başkenti Washington'dan tarihi kareler arka arkaya geliyor. Yeni başkan Joe Biden, eşi Jill Biden'ın elindeki İncil'e el basarak yemin etti. Görüntüler 'laiklik elden gitti' yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 21:02:00 -
Laiklik elden gitti! Joe Biden, İncil'e el bastı

ABD'nin başkenti Washington'dan tarihi kareler art arda geliyor. Yeni başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris televizyonların canlı yayınında yemin etti.

Kürsüye çıkan Biden'ın ilk sözleri "Demokrasi kazandı. Bize oy vermeyenlere de sesleniyorum: Anlaşmazlık, bölünme anlamına gelmez. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım" iddiasında bulundu.

Laiklik elden gitti!

Joe Biden, eşi Jill Biden'ın elindeki İncil'e el basarak yemin etti ve resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu. Başkan Biden, kürsüye çıktı ve "Demokrasi kazandı" diye konuştu.

Görüntüler, 'Laiklik elden gitti' yorumlarına neden oldu.

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